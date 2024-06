Habeck: "Als Land vier großartige Wochen verdient"

Deutschlands Vizekanzler Robert Habeck sieht in der Fußball-EM im eigenen Land eine große Chance für einen Stimmungsaufschwung und den „Moment, sich zu belohnen“. Nach vier schwierigen Jahren durch „Corona, die Energie- und Wirtschaftskrise und den russischen Angriffskrieg“ habe sich das Land „verdient, jetzt mal vier großartige Wochen zu haben“, sagte Habeck in einem gemeinsamen kicker-Interview mit Andreas Rettig, Geschäftsführer des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

"Die Gaskrise haben wir abgewendet, die Inflation geht runter, die Energiepreise gehen runter. Die Jahre haben aber bei allen Spuren hinterlassen", so Habeck: "Dass man sich wieder was zutraut und wieder Freude hat, das wünsche ich mir." Wie vor der Heim-WM 2006 sei die Stimmung "auch jetzt wieder voller Erwartung", und der Wirtschaftsminister glaubt: "Germany is ready."