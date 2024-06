Henry zu französischen Wahlen: "Bin gegen alles, was trennt"

Die Stürmerlegende stimmt Mbappé und Co. zu, die sich mit Blick auf die vorgezogenen Parlamentswahlen gegen rechts positioniert hatten.

Vor dem ersten EM-Auftritt der französischen Fußball-Nationalmannschaft am Montag um 21.00 Uhr gegen Österreich bleibt der politische Rechtsruck im eigenen Land ein bestimmendes Thema rund um das Team.

Nun äußerte sich auch Stürmerlegende Thierry Henry zu den bevorstehenden Parlamentswahlen am 30. Juni und am 7. Juni - und rief dazu auf, „die Extreme zu blockieren“.

"Ich persönlich bin gegen alles, was trennt, und ein bisschen mehr für das, was vereinen kann", sagte Henry, der das französische Olympiateam in Paris trainieren wird. Um das weitere Erstarken etwa der rechtsextremen Partei Rassemblement National zu verhindern, sei es wichtig, wählen zu gehen.