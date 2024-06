Herzog: "Rangnick hat Österreich wachgeküsst"

Österreich habe "nicht die individuelle Klasse wie andere Teams in unserer Gruppe", sagte Herzog vor dem EM-Auftaktspiel gegen den WM-Zweiten Frankreich am Abend (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV). "Vom Teamgeist her, vom Spirit und von der Intensität her sind wir die beste Mannschaft. Da macht Österreich keiner etwas vor", behauptete Herzog. Weitere Gegner in der stark besetzten Gruppe D sind Polen am Freitag sowie die Niederlande am Dienstag kommender Woche.