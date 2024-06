Höjbjerg lobt EM-Stimmung - nur Frankfurter Rasen mies

Der Dänen-Star schwärmt: "Das sind die Stadien, in denen wir spielen wollen."

Der dänische Star Pierre-Emile Höjbjerg hat die bisherige Atmosphäre bei der Fußball-EM in den höchsten Tönen gelobt. "Die Stimmung ist toll. Das Land und die Leute sind sehr freundlich. Die Menschen kommen, um den Fußball zu feiern", sagte der Mittelfeldspieler von Tottenham Hotspur nach dem 1:1 (1:1) am Donnerstag in Frankfurt/Main gegen England.