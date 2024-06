In München: Ukraine zeigt zerstörte Tribüne als Mahnung

Die Installation zeigt Trümmerteile aus einem Stadion in Charkiw. Nächster Ausstellungsort ist Düsseldorf.

Bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland führt die Ukraine dezidiert das Ausmaß der Zerstörung durch den russischen Angriffskrieg vor Augen. Vor dem Auftaktspiel der Mannschaft am Montag gegen Rumänien (ab 15 Uhr im LIVETICKER) wurden Trümmerteile eines Stadions aus Charkiw, das noch bei der Heim-EM 2012 als Trainingsstützpunkt für die Niederlande genutzt worden war, auf dem Wittelsbacherplatz in München ausgestellt.