Italien-Legende Buffon kommt zu EM: "So war es 2006..."

Bei Italiens Torhüter-Ikone Gianluigi Buffon sind schon nach zwei Tagen in Deutschland Erinnerungen an den WM-Triumph 2006 wach geworden.

„Ich war selbst gespannt, wie es sich anfühlt. Das Adrenalin und die Anspannung sind wieder da“, sagte der Delegationsleiter des Titelverteidigers am Mittwoch in Iserlohn. Auch die vielen italienischen Fans „geben uns das Gefühl, zu Hause zu sein - so war es 2006, und so ist es jetzt wieder“.

EM: Weltmeister Buffon wieder in Deutschland

Er selbst wolle in seiner neuen Position „meinen kleinen Beitrag leisten, um schöne Dinge zu erreichen“. Die italienische Mannschaft werde „unterschätzt“, sei aber „sehr wettbewerbsfähig“. Der Titelverteidiger startet am Samstag (21.00 Uhr) in Dortmund gegen Albanien in die EM. Die weiteren Gegner in der Gruppe B sind Spanien und Kroatien.