Italien unter Druck: "Kein Grund" für Angst

Die italienische Fußball-Nationalmannschaft will sich vor dem wegweisenden EM-Spiel gegen Kroatien nicht vom hohen Druck beeindrucken lassen. „Es gibt gar keinen Grund, Angst vor einem Fußballspiel zu haben“, sagte Abwehrspieler Alessandro Bastoni vor der Partie am Montag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Leipzig: „Ich glaube, dass diese Niederlage gegen Spanien uns noch mehr geeint hat als Team.“

Gegen Kroatien wolle er von seiner Mannschaft sehen, "dass wir Lehren aus diesem Spiel gezogen haben", betonte der 65-Jährige und kündigte Wechsel in der Startformation an. "Gegen Spanien ist klar geworden, dass wir nicht so spritzig, nicht so frisch waren. Von daher wird es Änderungen in der Startelf geben", sagte Spalletti. Welche Spieler genau werden weichen müssen, verriet er nicht: "Denkbar ist alles."