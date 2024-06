Italien wütend: Azzurri erhalten "Lektion in Sachen Fußball"

Italien habe "enttäuscht", schrieb der Corriere dello Sport. La Repubblica sah ein "gedämpftes Italien", das gegen ein "frischeres und schnelleres Spanien" noch "viel höher" hätte verlieren müssen. Und die Gazzetta dello Sport wertete die Pleite nach dem Auftakterfolg gegen Albanien (2:1) einzig als "Lektion in Sachen Fußball" für die Squadra Azzurra.

Während die Spanier vorzeitig den Achtelfinal-Einzug perfekt machten, benötigt Italien in der Gruppe B mindestens ein Remis am Montag (21.00 Uhr) gegen Kroatien, um sicher weiterzukommen. "Das Schicksal liegt noch in unseren Händen, wir dürfen uns nicht verrückt machen", sagte Donnarumma und forderte: "Wir müssen alles auf die nächste Partie setzen und gewinnen. Gegen Kroatien werden wir sicher ein ganz anderes Spiel zeigen."