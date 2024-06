Italiener Orsato pfeift deutsches Gruppenfinale gegen Schweiz

Daniele Orsato wird das nächste Spiel der deutschen Nationalmannschaft leiten. Der italienische Schiedsrichter sorgte in der Vergangenheit schon für Wirbel.

Der italienische Schiedsrichter Daniele Orsato wird Deutschlands Gruppenfinale gegen die Schweiz am Sonntag (21 Uhr) leiten. Das gab die UEFA am Freitagmorgen bekannt. Bisher pfiff der 48-Jährige fünf deutsche Spiele, wovon die DFB-Elf keins verlor. Die letzte Begegnung war vor etwa zwei Jahren ein 1:1 in der Nations League gegen Spanien.