Kane: Bellingham-Tor "eines der besten unserer Geschichte"

Presse, Experten, Mitspieler: Jude Bellinghams genialer Fallrückzieher im EM-Achtelfinale gegen die Slowakei hat das gesamte Fußball-Mutterland begeistert. „Jude macht, was Jude macht, und das war ein unglaubliches Tor“, sagte Englands Kapitän Harry Kane nach dem Einzug ins Viertelfinale. Der Treffer des Stars von Champions-League-Sieger Real Madrid sei „einer der besten in der Geschichte unseres Landes, denke ich.“

Der Ex-Dortmunder Bellingham hatte die "Three Lions" gegen Außenseiter Slowakei mit seinem artistischen 1:1 in der fünften Minute der Nachspielzeit vor dem EM-Aus bewahrt, nie traf England bei einem großen Turnier in der regulären Spielzeit später zum Ausgleich. In der Verlängerung erzielte schließlich Kane den 2:1-Siegtreffer. Im Viertelfinale trifft der Vize-Europameister am Samstag (18.00 Uhr) in Düsseldorf nun auf die Schweiz.