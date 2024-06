Kane vertraut dem Prozess: "Man wird physisch stärker"

Der Stürmer des FC Bayern hat in der Vergangenheit für England immer dann getroffen, wenn es wichtig wurde. Auch am Sonntag gegen die Slowakei?

Sechs Tore in den letzten sechs K.o.-Spielen für England: Die Hoffnungen des Vize-Europameisters nach einer bestenfalls mäßigen Vorrunde ruhen im Achtelfinale am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) wieder einmal auf Harry Kane. Der Stürmerstar des FC Bayern und Kapitän der Engländer soll sein Team gegen die Slowakei in die nächste Runde der EURO in Deutschland schießen.