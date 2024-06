Kann Kylian Mbappé spielen? Klare Tendenz vor EM-Kracher Frankreich - Niederlande

Kylian Mbappé wird gegen die Niederlande wohl nicht von Beginn an auflaufen. In Frankreich wird eine Formation ohne den neuen Superstar von Real Madrid erwartet.

Kylian Mbappé wird gegen die Niederlande wohl nicht von Beginn an auflaufen. In Frankreich wird eine Formation ohne den neuen Superstar von Real Madrid erwartet.

Diverse französischen Medien berichten übereinstimmend, dass Mbappé nach seinem Nasenbeinbruch im Spiel gegen Österreich nicht von Beginn an auflaufen wird. So rechnet unter anderem die Sportzeitung L‘Equipe mit Marcus Thuram als Startelf-Stürmer.

Mbappé hatte sich gegen Österreich kurz vor Spielende verletzt. Am Donnerstag hatte er mit einer speziellen Maske wieder am Training teilgenommen. „Es geht in die richtige Richtung, dass er morgen verfügbar ist. Wir werden alles geben“, sagte Nationaltrainer Didier Deschamps am Donnerstag.