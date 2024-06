"Kehrbärt" bedient Kane? DFB-Roboter im englischen Teamhotel

Der Roboter im DFB-Dress soll die englischen Stars um Harry Kane in ihrem EM-Quartier bedienen.

Ein Roboter im Deutschland-Trikot namens „Kehrbärt“ soll die englischen Stars um Harry Kane bei der Fußball-EM in ihrem Quartier bedienen. Das berichtet zumindest das britische Boulevardblatt The Sun. Demnach habe der Roboter, der dem Personal im luxuriösen Golf- und Spa-Hotel in Blankenhain etwa beim Verteilen von Tellern hilft, sein Aussehen beibehalten, nachdem erst kürzlich die deutsche Nationalmannschaft dort untergebracht war.