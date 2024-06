Keine Experimente: Nagelsmann will alles "ganz normal"

Julian Nagelsmann verzichtet vor dem EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland am Freitag (21.00 Uhr) in München auf wilde Motivationstricks. „Alles ganz normal: Wir aktivieren nach dem Frühstück, haben Mittagessen, noch eine kleine Aktivierung, danach Besprechungen“, berichtete der Bundestrainer am Donnerstag während der Pressekonferenz in der Allianz Arena. „Dann fahren wir ins Stadion und spielen ein ganz besonderes Spiel.“