Kimmich-Kreuzworträtsel: "Wie heißt das mit dem Raumschiff?"

Bloß keinen Lagerkoller! Um Langeweile vorzubeugen, hat sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) für das EM-Quartier der Nationalmannschaft in Herzogenaurach allerlei einfallen lassen. Joshua Kimmich zum Beispiel ließ sich von einem launigen Kreuzworträtsel ablenken und geriet dabei trotz der Hilfe von Robert Andrich immer wieder ins Stolpern.

Die Fragen waren dabei ganz auf die DFB-Auswahl zugeschnitten. So musste Kimmich erraten, wo Ersatztorhüter Oliver Baumann geboren wurde (Lösung: Breisach am Rhein), oder was Kai Havertz "cool findet". Das, meinte Kimmich, "wissen wir doch alle", und ließ sich auch von Andrichs Zwischenruf ("Dachs!") nicht verunsichern. Die Antwort: Esel. Zu Hause bei Familie Havertz stehen gleich mehrere Lasttiere.