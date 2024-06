Kimmich: Neue Rolle keine "Degradierung"

Joshua Kimmich empfindet seine Rückversetzung auf die Position des Rechtsverteidigers beim FC Bayern und in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft "überhaupt nicht als Degradierung". Und es sei auch nicht so, ergänzte Kimmich in der Süddeutschen Zeitung, "als ob ich in der Mannschaft jetzt eine andere Stellung hätte. Ich bin ja nach wie vor der gleiche Mensch, der gleiche Charakter und Mitspieler."