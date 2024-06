K.o.-Phase greifbar: Rumänien will "Geschichte schreiben"

Rumäniens Nationalmannschaft kann am Samstag einer ganzen Generation von Fußballfans in der Heimat ein völlig ungewohntes Gefühl verschaffen. Ein Überraschungssieg gegen Belgien am Abend (21.00/ZDF und MagentaTV) in Köln würde den sicheren Sprung ins Achtelfinale der EM bedeuten - und damit die erste Teilnahme an der K.o.-Runde eines großen Turniers seit 24 Jahren.