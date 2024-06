Kroos prognostiziert Wirtz und Musiala große Karriere

Toni Kroos hat Florian Wirtz und Jamal Musiala eine große Karriere vorausgesagt. „Beide bringen alles mit, um in den nächsten 10, 15 Jahren ganz oben mitzuspielen“, sagte Kroos im deutschen EM-Quartier in Herzogenaurach und fügte respektvoll an: „Es gibt für beide Spieler wenig Limits.“