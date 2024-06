Kroos über Nagelsmann: Bereit für "große Verantwortung"

Fußball-Nationalspieler Toni Kroos blickt erwartungsvoll auf die Heim-EM . „Die Stimmung ist sehr gut, es ist eine große Vorfreude zu spüren. Ich hoffe, dass wir uns im Testspiel noch mal ein gutes Gefühl holen“, sagte der DFB-Rückkehrer in einer Folge seines Podcasts „Einfach mal Luppen“ mit seinem Bruder Felix.

Besonders auf das Eröffnungsspiel am Freitagabend gegen Schottland (21.00 Uhr/ZDF) fiebere das DFB-Team hin, auch Julian Nagelsmann. "Der Trainer ist logischerweise sehr motiviert. Es ist sein erstes Turnier als Nationaltrainer", sagte Kroos: "Das ist natürlich eine große Verantwortung, als Spieler auch, aber der Bundestrainer ist während einer Heim-EM wahrscheinlich die Person, auf die 82 Millionen am meisten schauen in den Turnierwochen. Ich denke, dass er bereit ist."