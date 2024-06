Kroos zeigt viel Respekt vor Schottland

Nationalspieler Toni Kroos zeigt viel Respekt vor dem deutschen EM-Auftaktgegner Schottland. „Das ist eine sehr unangenehme Mannschaft, physisch stark“, sagte der Champions-League-Sieger von Real Madrid vor dem Spiel am Freitag (21.00 Uhr im LIVETICKER) in München und fügte an: „Wir sind mehr als gewarnt.“