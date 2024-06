"Warum lachst du?" Nationalspieler irritiert EM-Moderatorin!

Die Europameisterschaft 2024 ist in vollem Gange und die Stimmung ist bestens! Nicht nur bei der deutschen Nationalmannschaft und deren Fans, sondern auch bei Anna Kraft und Robin Gosens.

Doch was hat es damit auf sich?

Rätsel um Gosens: Wieso begann er zu lachen?

Hatte sich Gosens am Mittwoch noch verspätetet, traf er zur Magenta-Übertragung am Donnerstag pünktlich ein. Zum Scherzen gab es trotzdem was - quasi aus dem Nichts begann der TV-Experte loszulachen.