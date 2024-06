Laimer lobt Rangnick: "Er gibt uns gewisse Freiheiten"

Österreichs Fußball-Nationalspieler Konrad Laimer geht mit großen Erwartungen in die Fußball-EM in Deutschland. "Wir haben schon öfter von einer Goldenen Generation geredet - und wir wollen das jetzt auch mal bei einem so großen Turnier unter Beweis stellen", sagte der Mittelfeldspieler von Bayern München bei RTL/ntv: "Es macht dann auch nur Spaß, wenn man am Ende auch etwas gewinnt - und das ist auch unser Anspruch, irgendetwas zu gewinnen."