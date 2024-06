Leroy Sané mit selbstbewusster Ansage an Bundestrainer Nagelsmann

Wegen hartnäckiger Schambeinprobleme musste Leroy Sané in der abgelaufenen Saison beim FC Bayern immer wieder kürzer treten. In wichtigen Spielen biss er auf die Zähne und stellte sich in den Dienst der Mannschaft. Für die Europameisterschaft ist er positiv gestimmt, was seinen Gesundheitszustand angeht.

„So weit gut“ gehe es ihm, stellte er im Interview mit dem Kicker klar. Die Beschwerden seien größtenteils auskuriert. „Wir haben einen klaren Plan, den wir durchziehen. Ich bin da sehr optimistisch gestimmt und weiß, dass das auch funktionieren wird.“ Bundestrainer Julian Nagelsmann wisse „Bescheid, wie mein Stand ist“.

Während den beiden erfolgreichen Länderspielen im März, die Sané wegen seiner Rotsperre aus dem Österreich-Spiel nur als Zuschauer verfolgen konnte, haben sich andere Offensivstars in den Fokus gespielt - unter anderem Florian Wirtz.

Dennoch glaub Sané fest an seine eigenen Qualitäten und schickte eine Kampfansage an den Bundestrainer. „Wenn ich meine Leistung abrufe, weiß der Trainer ganz genau, was er von mir bekommt.“

Sané sieht „mehr Lockerheit“ unter Nagelsmann

Generell beobachtet Sané, dass sich die Stimmung im Team deutlich gewandelt habe und „entspannter“ geworden sei. „Es ist ein bisschen mehr Lockerheit dabei. Gewisse Dinge fallen einfach leichter, wenn man zwei gute Spiele hinter sich hat. Wenn man zurückblickt und denkt: ‚Hey, guck mal, wie wir gespielt haben. Wir können es doch!‘ Ich glaube, man braucht diese Lockerheit.“

Nagelsmann hatte immer wieder betont, wie wichtig ihm das Teamgefüge ist. Dass die Teamchemie stimmt, bestätigt auch Sané: „Die Stimmung ist gut. Es ist ein super Mix. Wir verstehen uns auf dem Platz gut, genauso aber auch außerhalb. Wir brauchen zum Start die gleiche Energie wie in den beiden Testspielen. Dann stehen uns alle Türen offen, sogar bis zum Turniersieg, wenn alles passt.“

„Irgendwie hat dieser besondere Spirit gefehlt“

Sané stellte zwar klar, dass sich auch früher „alle gut verstanden“ hätten, aber: „Irgendwie hat da dieser besondere Spirit gefehlt, der jetzt da ist. Wir müssen diese Energie in den nächsten Wochen beschützen, das ist so wichtig. Denn das ist das, was wir im Eröffnungsspiel als Erstes brauchen. Alles andere kommt von allein.“