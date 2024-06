Lewandowski bleibt Nationalspieler: "Noch Feuer in mir"

Der polnische Stürmerstar Robert Lewandowski hat trotz des ernüchternden EM-Abschneidens einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft ausgeschlossen. „Ich bin jetzt fast 36 Jahre alt und viele Menschen fragen sich, wie lange ich noch spielen werde. Aber ich spüre immer noch das Feuer in mir“, sagte Lewandowski vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Frankreich am Dienstag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) an seiner alten Wirkungsstätte Dortmund.