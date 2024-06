Lewandowski gegen Österreich auf der Bank

Star-Stürmer Robert Lewandowski wird Polen auch im wichtigen zweiten EM-Gruppenspiel zunächst fehlen. Der 35-Jährige vom FC Barcelona sitzt bei der Partie gegen Österreich am Freitag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Berlin zu Beginn auf der Bank. Der frühere Bundesliga-Profi hatte schon den Auftakt gegen die Niederlande (1:2) wegen eines Muskelfaserrisses verpasst.

Die Polen sind gegen das ebenfalls noch punktlose Team des deutschen ÖFB-Teamchefs Ralf Rangnick unter Zugzwang. Sollten sie selbst verlieren und Frankreich im zweiten Spiel der Gruppe D später am Freitag in Leipzig (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) nicht der Elftal unterliegen, wären Lewandowski und Co. bereits ausgeschieden.