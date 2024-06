Lewandowski ist raus: "Ein Albtraum für die Polen"

"Die EURO 2024 ist ein Albtraum für die Polen", schrieb die Sportzeitschrift Przeglad Sportowy, während das Boulevardblatt Fakt das "Ende der Hoffnung" gekommen sah. Nach dem 1:2 gegen die Niederlande am ersten Spieltag und der folgenden Niederlage am Freitag in Berlin gegen die Österreicher besiegelte ein 0:0 zwischen Frankreich und der Elftal das Aus der Polen.

Am Dienstag (18.00 Uhr) geht es für Kapitän Lewandowski und Co. im letzten Vorrundenspiel der Gruppe D gegen die Franzosen in Dortmund um nichts mehr. Für den Superstar der Polen endet dann eine EM zum Vergessen. Nicht nur schied sein Team bei der fünften EM-Teilnahme zum vierten Mal in der Gruppenphase aus. Lewandowski selbst war beim Turnier in seiner ehemaligen Wahlheimat Deutschland wegen einer Verletzung nicht mehr als eine Randerscheinung.