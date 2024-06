Mbappé trifft und legt auf: Frankreich holt Pflichtsieg

Frankreich zählt zu den Top-Favoriten bei der EURO und peilt den dritten EM-Titel nach 1984 und 2000 an. Ihren letzten Test absolvieren die Franzosen am Sonntag gegen Kanada in Bordeaux. Bei der EM geht es dann zum Start am 17. Juni in Düsseldorf gegen Österreich, weitere Gegner in der Gruppe D sind die Niederlande (21. Juni in Leipzig) und Polen (25. Juni in Dortmund).