EM 2024: Mbappe würde EM-Finale gegen Deutschland unterschreiben

Beim Turnier im Nachbarland trachten die Franzosen nach dem dritten EM-Titel nach 1984 und 2000. Bei der Europameisterschaft vor drei Jahren waren Mbappe und Co. im Achtelfinale an der Schweiz gescheitert.

EM: Frankreich gegen Österreich, Niederlande und Polen

Bei seiner zweiten EM warten auf den Weltmeister von 2018 schon in der Vorrunde harte Brocken. In der Gruppe D spielt Frankreich am Montag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) zum Auftakt in Düsseldorf gegen Österreich, danach geht es gegen die Niederlande und Polen.