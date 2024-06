Mbappe zurück in Frankreichs Startelf

Der Stürmer, der zuletzt gegen die Niederlande nicht zum Einsatz gekommen war, spielt nach AFP-Informationen gegen Polen von Beginn an.

Superstar Kylian Mbappe kehrt nach seinem Nasenbeinbruch in Frankreichs Startelf zurück. Der Stürmer, der zuletzt gegen die Niederlande (0:0) nicht zum Einsatz gekommen war, spielt nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP zum Abschluss der Gruppenphase gegen Polen in Dortmund (18.00 im LIVETICKER) von Beginn an.