"Mit großen Nationen messen": Georgien lernt für die Zukunft

Nach dem beachtlichen Auftakt gegen die Türkei sollen gegen Tschechien die ersten Punkte her.

Nach dem beachtlichen Auftakt gegen die Türkei sollen gegen Tschechien die ersten Punkte her.

Das Debüt auf der großen Bühne soll für Georgiens Fußball-Nationalmannschaft auch ein Training für spätere Erfolge sein. "Wir wollen diese Europameisterschaft nutzen, um besser zu werden, um uns in Zukunft langfristig mit den großen Nationen messen zu können", sagte Trainer Willy Sagnol vor dem zweiten Gruppenspiel am Mittwoch (15.00/RTL und MagentaTV) in Hamburg gegen Tschechien.