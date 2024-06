Mit Nasenpflaster: Mbappe trainiert individuell

Kylian Mbappe hat auch zwei Tage vor Frankreichs nächstem EM-Spiel nicht am Mannschaftstraining teilgenommen. Der Offensivstar betrat am späten Mittwochnachmittag den Rasen im Teamquartier in Paderborn mit einem großen Pflaster auf der gebrochenen Nase und absolvierte eine individuelle Athletik-Einheit. Weiterhin ist unklar, ob der Kapitän im zweiten Gruppenspiel gegen die Niederlande am Freitag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) auflaufen kann. In der Schlussphase beim Auftaktsieg gegen Österreich (1:0) hatte er einen Nasenbeinbruch erlitten.