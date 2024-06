Mit Traumtor: Eriksen führt Dänemark zum Sieg

Mit den Bundesliga-Profis Frederik Rönnow (Union Berlin), Jonas Wind und Joakim Maehle (beide VfL Wolfsburg) in der Startelf ging Dänemark in Kopenhagen früh durch den früheren Münchner und Schalker Pierre-Emile Höjbjerg in Führung (2.). Der Ex-Dortmunder Alexander Isak traf kurz darauf zum Ausgleich für die Schweden (9.).

Die Dänen, die bei der vergangenen EM bis ins Halbfinale gekommen waren, bestreiten ihr letztes Testspiel vor dem Turnierstart am Samstag gegen Norwegen. In Gruppe C trifft das Team von Nationaltrainer Kasper Hjulmand zunächst in Stuttgart auf Slowenien (16. Juni). Im Anschluss daran geht es in Frankfurt gegen England (20. Juni) und in München gegen Serbien (25. Juni).