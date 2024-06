Mustafi über Abwehr-Umbau: "Duo muss sich erst finden"

Nico Schlotterbeck wird in der Runde der besten 16 am Samstag in Dortmund als Ersatz für Tah erwartet, bereits am Sonntag beim 1:1 gegen die Schweiz wurde der BVB-Profi für den Leverkusener nach dessen zweiter Gelber Karte im Turnier eingewechselt. Rüdiger spielte zwar durch, allerdings ist der Profi von Champions-League-Sieger Real Madrid aufgrund seiner am Montag diagnostizierten Verletzung für das Achtelfinale fraglich.