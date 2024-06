Nach Italiens EM-Aus: Spalletti bleibt Nationaltrainer

Nach dem Achtelfinal-Aus gegen die Schweiz steht auch Trainer Luciano Spalletti in der Kritik. Italiens Verbandsboss Gabriele Gravina spricht Klartext.

Italiens Nationalcoach Luciano Spalletti bleibt auch nach dem schmerzhaften EM-Aus der Squadra Azzurra vorerst im Amt. Das bestätigte Verbandschef Gabriele Gravina am Sonntag auf einer Pressekonferenz im Teamcamp in Iserlohn. Einen Tag zuvor war der Titelverteidiger mit einer schwachen Leistung im Achtelfinale an der Schweiz gescheitert (0:2).