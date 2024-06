Nach Premieren-Punkt: Georgien heiß auf Ronaldo

Suriko Dawitaschwili grinste. Spätestens als der Name Cristiano Ronaldo fiel, war die Enttäuschung über den in letzter Sekunde verpassten historischen EM-Sieg Georgiens vollständig verflogen. "Es ist ein Traum, er ist der beste Spieler der Welt", sagte Dawitaschwili und ließ keinen Zweifel daran, dass die aufmüpfigen georgischen EM-Debütanten ihr Gruppenfinale gegen Portugal am liebsten gleich gespielt hätten.

Seine EM-Reife hatte Turnierneuling Georgien auch beim wilden 1:1 (1:0) gegen Tschechien in Hamburg unter Beweis gestellt. Zwar hatten die Tschechen ein deutliches Chancenplus, die ganz große Gelegenheit zum Sieg bot sich in der fünften Minute der Nachspielzeit aber Georgien. Der Ball ging drüber - und so muss das Team von Trainer Willy Sagnol noch auf den ersten EM-Dreier in der Geschichte weiter warten. Mindestens bis Mittwoch.