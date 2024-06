Nagelsmann hat keinen Wunschgegner

Alle vier Mannschaften der England-Gruppe hätten Qualität und seien unbequem, so der Bundestrainer.

Die DFB-Auswahl trifft am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Dortmund auf den Zweiten der Gruppe C mit England, Dänemark, Serbien und Slowenien. "Wir sind auf alle Ergebnisse vorbereitet. Die Analysten haben schon alle vier Gegner vorgeschnitten. Dann machen wir die Feinjustierung", sagte Nagelsmann.