Nagelsmann hofft auf Einsatz von Rüdiger

Der Abwehrchef mischt beim Training am Freitag mit.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hofft auf einen Einsatz von Abwehrchef Antonio Rüdiger im EM-Achtelfinale gegen Dänemark. Der Abwehrchef stand zumindest zu Beginn des Abschlusstrainings am Freitag in Herzogenaurach nach seiner Oberschenkelzerrung gut gelaunt auf dem Platz und scherzte bei der Aufwärmrunde mit Jamal Musiala. In den vergangenen Tagen war Rüdiger intensiv behandelt worden und hatte nur Laufeinheiten absolviert.