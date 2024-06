Nagelsmann muss improvisieren: Kroos und Rüdiger fehlen noch

Julian Nagelsmann kann im ersten von zwei Länderspielen vor der Heim-EM noch nicht auf seine geplante Turnier-Mannschaft setzen. Der Bundestrainer muss gegen die Ukraine am Montag (20.45 Uhr) in Nürnberg auf Toni Kroos und Antonio Rüdiger von Champions-League-Sieger Real Madrid verzichten. Beide Profis sind für das Eröffnungsspiel gegen Schottland am 14. Juni in München gesetzt.