Nagelsmann versammelt seine Nationalspieler

Am Montagnachmittag wird in Herzogenaurach öffentlich trainiert.

Am Montagnachmittag wird in Herzogenaurach öffentlich trainiert.

Der EM-Countdown läuft, Bundestrainer Julian Nagelsmann versammelt nach einem freien Wochenende seine Spieler wieder im Camp in Herzogenaurach. Vier Tage vor dem Eröffnungsspiel am Freitag in München gegen Schottland präsentiert sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Montagnachmittag (16.00 Uhr) ihren Fans bei einer öffentlichen Trainingseinheit. Im Adi-Dassler-Stadion werden 4000 Anhänger erwartet.