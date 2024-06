Nanu? Kimmich stichelt gegen Bayern-Publikum

Joshua Kimmich zeigt sich von der Stimmung beim Auftakt in München beeindruckt. Er kann sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen.

Es waren „nur“ 66.000 Zuschauer, die am Freitagabend den 5:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland bejubelten und doch hatte Joshua Kimmich offenbar den Eindruck, in seinem „Wohnzimmer“ Allianz Arena (während der EM die „München Fußball Arena“) wäre es dieses Mal etwas imposanter zugegangen als sonst.

„Ich fand, es wirkte extrem voll. Also auch wenn das bei uns bei Bayern immer ausverkauft ist, wirkte es irgendwie ein bisschen voller“, sagte der deutsche Rechtsverteidiger und reagierte erstaunt, als er von SPORT1 darauf hingewiesen wurde, dass bei den Heimspielen des FC Bayern in der Bundesliga 75.000 Zuschauern Einlass gewährt wird.

Kimmich stichelt gegen Bayern-Publikum

„Es waren heute weniger Leute? Ich fand, als wir reingegangen sind, hat das alles so kompakt gewirkt und keine leeren Ränge“, gab der 29-Jährige zu Protokoll und konnte sich einen kleinen Seitenhieb in Richtung Münchner Publikum nicht verkneifen.

„Klar, bei Bayern da kommen manche erst in der 10. Minute runter“, gab er mit einem Lachen zu Protokoll und spielte vermutlich auf die VIP-Gäste in den weiter oben platzierten Logen an.