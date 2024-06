Neue Rolle: Gosens begleitet EM als TV-Experte

Robin Gosens wird bei der Heim-EM dabei sein - allerdings nicht auf dem Platz, sondern als TV-Experte. Wie der Sender MagentaTV am Dienstag mitteilte, erweitert der 29 Jahre alte Linksverteidiger von Fußball-Bundesligist Union Berlin das Team des Senders bei den Übertragungen des am Freitag beginnenden Turniers.

Für Gosens wird es der erste Auftritt in der Rolle des TV-Experten sein. Seine Premiere feiert er direkt beim Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München an der Seite des früheren DFB-Kapitäns Michael Ballack und Moderator Johannes B. Kerner.