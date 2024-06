Großes Lob für Nagelsmann: "Julian hat diese tolle Mischung"

Verbandspräsident Bernd Neuendorf vertraut im Glauben an ein erfolgreiches EM -Abschneiden der deutschen Fußball-Nationalmannschaft voll auf Bundestrainer Julian Nagelsmann. „Er versprüht eine unglaubliche Motivation. Julian hat diese tolle Mischung - einerseits ein lockerer Umgangston, gleichzeitig weiß jeder auf dem Platz: Wir sind jetzt fokussiert, wir konzentrieren uns auf das Spiel“, sagte das Oberhaupt des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Spiegel -Gespräch: „Er hat eine hohe Autorität und eine hohe Akzeptanz.“

Deutschland spielt sein Achtelfinale am Samstagabend in Dortmund gegen den Zweiten der England-Gruppe C.