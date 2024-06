Neuer warnt vor Ungarn: "Unangenehme Mannschaft"

Drei Spiele in Folge hat das DFB-Team gegen den zweiten Gruppengegner nicht gewonnen.

Nationaltorhüter Manuel Neuer hat davor gewarnt, den zweiten EM-Gruppengegner Ungarn zu unterschätzen. Ungarn verlor zwar zum Auftakt gegen die Schweiz (1:3), in der zweiten Halbzeit hätte sich die Nummer 26 der Weltrangliste aber "gut durchkombiniert" und hatte "eine Druckphase", so Neuer, der von einem "Warnsignal" sprach.

Ungarn sei "eine sehr unangenehme Mannschaft", sagte Neuer vor der Begegnung am Mittwoch (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Stuttgart, die "sehr aggressiv in den Zweikämpfen" sei: "Das haben wir schon erfahren."