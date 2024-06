Nürnberger Reichert als vierter Torhüter beim DFB-Training

Der 22-Jährige wird am Montag zum deutschen Team im EM-Quartier in Herzogenaurach stoßen.

Der 22-Jährige wird am Montag zum deutschen Team im EM-Quartier in Herzogenaurach stoßen.

Jan Reichert vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg wird nach dem EM-Aus für Alexander Nübel als vierter Torhüter am Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft teilnehmen. Das teilte der Club am Samstag mit. Der 22-Jährige, der in der abgelaufenen Saison vor allem in der Regionalliga Bayern zum Einsatz kam und nur ein Zweitligaspiel für die Franken bestritt, wird am Montag zum deutschen Team im EM-Quartier in Herzogenaurach stoßen.