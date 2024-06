EM 2024: Flitzer-Irrsinn bei Ronaldo-Training mit Portugal

Beim öffentlichen Training vor mehr als 8000 Zuschauern in Gütersloh präsentierte die portugiesische Nationalmannschaft am Freitag ein Spruchband. Dann kommt es zum Flitzer-Irrsinn.

Beim öffentlichen Training vor mehr als 8000 Zuschauern in Gütersloh präsentierte die portugiesische Nationalmannschaft am Freitag ein Spruchband. Dann kommt es zum Flitzer-Irrsinn.

Cristiano Ronaldo und Co. haben sich schon vor ihrem ersten EM-Spiel bei den zahlreichen Fans in Deutschland bedankt. Beim öffentlichen Training vor mehr als 8000 Zuschauern in Gütersloh präsentierte die portugiesische Nationalmannschaft am Freitag ein großes Spruchband mit der Aufschrift „Obrigado Alemanha - Danke Deutschland.“