ÖFB-Ikone Krankl traut Österreich Finaleinzug zu

Hans Krankl traut der österreichischen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM noch viel zu. „Es ist alles möglich - bis zum Finale sogar. Spanien ist das Beste, was ich bisher gesehen habe, und dann kommt schon Österreich“, sagte die Fußball-Ikone bei Sport1.

In Österreich herrsche aufgrund der positiven EM "immer Partystimmung". ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick "passt perfekt" und sei "im richtigen Moment am richtigen Platz". In Österreich "hat er das Sagen. Das hätte er bei Bayern sicher nicht gehabt", sagte Krankl.