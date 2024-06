Oranje-Party in Hamburg: Weghorst erlöst die Niederlande

Späte Party in Orange, der Kracher gegen Frankreich kann kommen: Die Niederlande sind dank „Erlöser“ Wout Weghorst mit einem verdienten Sieg in die EM gestartet. Die Elftal gewann in Hamburg gegen die ohne den angeschlagenen Stürmerstar Robert Lewandowski angetretenen Polen mit 2:1 (1:1), Cody Gakpo (29.) und der eingewechselte Hoffenheimer Weghorst (83.) mit seinem ersten Ballkontakt sorgten für einen Auftakt nach Maß für die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman. Gemeinsam mit ihren freudetrunkenen Fans in Oranje stimmten sich ein für das Topduell in der Gruppe D mit Vize-Weltmeister Frankreich am kommenden Freitag in Leipzig.