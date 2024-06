Orban bei der EM: Auf der Tribüne neben dem Kanzler

Der ungarische Regierungschef Viktor Orban verfolgt das Gruppenspiel gemeinsam mit Olaf Scholz. Zuvor gibt es einen Empfang in Stuttgart.

Der ungarische Regierungschef Viktor Orban kommt auch zum zweiten Gruppenspiel nach Deutschland. Nach seinem Besuch in München beim Spiel der Ungarn gegen Schottland schaut sich Orban am Mittwochabend (ab 18 Uhr im LIVETICKER) die Partie gegen Deutschland gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz an.