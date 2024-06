EM 2024: DFB-Star überrascht mit neuen Look

Die Frage nach dem plötzlich weißblonden Haar kam erstaunlich spät. „Ich habe schon länger darüber nachgedacht, mal wieder eine Farbe zu machen“, sagte Robert Andrich am Freitagabend in Dortmund, „das hatte ich schon häufig, meine Familie und meine Freunde sind jetzt nicht gerade überrascht.“ Wäre das also auch geklärt.