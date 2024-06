Polizei-Einsatz in Hamburg ohne EM-Zusammenhang

In Hamburg kommt es zu einem Schusswaffeneinsatz gegen einen Randalierer. Wie die Polizei mitteilt, gibt es keinen EM-Zusammenhang.

Der Schusswaffeneinsatz der Hamburger Polizei gegen einen Angreifer in der Innenstadt steht „nach derzeitigen Erkenntnissen“ nicht in Zusammenhang mit dem Spiel der Fußball-EM zwischen den Niederlanden und Polen.

Der Fanmarsch der Niederländer in der Stadt sei bereits „beendet“ gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag dem SID: „Auf der Reeperbahn waren die letzten holländischen Fans, die in Richtung der S-Bahn geleitet wurden.“